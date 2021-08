Montagnola, in una grattugia elettrica nasconde cocaina pronta per lo spaccio

/ Via Attilio Ambrosini

Viaggiava in auto percorrendo via Ambrosini quando, giunto all’altezza di via di Grotta Perfetta, è stato fermato da una pattuglia della stazione dei carabinieri dell'Eur.

Insospettiti dall’atteggiamento del guidatore, un romano di 59 anni, già noto alle forze dell’ordine, i militari hanno deciso di approfondire il controllo così, da un’attenta perquisizione hanno rinvenuto nelle tasche dei pantaloncini dell’uomo un involucro contenente hashish del peso di circa 0,86 grammi e la somma contante di 145 euro.

La successiva perquisizione, estesa all’appartamento dell’uomo, ha permesso ai militari di rinvenire ben occultata, all’interno di una grattugia elettrica, un ulteriore involucro contenente 3,5 grammi di cocaina, nonché un bilancino di precisione e materiale utile a tagliare e confezionare lo stupefacente.

L’uomo è stato arrestato e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.