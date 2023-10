La cocaina nascosta nei giocattoli del figlio piccolo

Una mamma pusher. La cocaina nascosta nei giochi del figlio piccolo. Siamo nel comune di Rocca Priora, ai Castelli Romani, all'interno di una villa. Sono stati gli agenti del VIII distretto Tor Carbone a intervenire nell’ambito delle attività di contrasto legate agli stupefacenti. L’indagine ha portato gli investigatori, dopo specifici servizi di osservazione e appostamento, a individuare una villa utilizzata come base di spaccio. All’interno della struttura è stata trovata una donna di 33 anni con il suo figlio piccolo, nei cui giochi i poliziotti hanno rinvenuto quasi un etto di cocaina, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e una somma di oltre 2mila euro. Al termine dell’operazione, la 33enne romena è stata arrestata perché gravemente indiziata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Pusher a Colleferro

Mentre sono stati gli uomini della polizia di Stato del commissariato Colleferro, a seguito di attività info-investigative, a trarre in arresto, nei pressi del fiume Sacco in via Romana, un cittadino albanese di 32 anni, L’uomo è stato sorpreso dai poliziotti nell’atto di uno scambio di droga/soldi mentre era a bordo della sua autovettura. Lo stesso, accortosi della presenza degli uomini del commissariato, ha provato a disfarsi di alcuni involucri gettandoli sotto una macchina, ma sono stati prontamente recuperati dagli agenti. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire, oltre alla cocaina, un bilancino di precisione e una somma di 1100 euro. L’uomo è stato arrestato.

L'hashish nel marsupio

A Genzano, infine, gli agenti del locale commissariato, dopo un’accurata attività d’indagine, nelle zone comprese tra Velletri e Genzano di Roma, hanno fermato a bordo di una macchina un 35enne il quale, sin da subito, si è mostrato insofferente al controllo di polizia. L’accertamento accurato da parte degli agenti ha permesso di rinvenire una quantità di hashish celata all’interno del marsupio. Viste le circostanze, i poliziotti hanno così esteso la perquisizione anche al domicilio del fermato dove sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori grammi di hashish, oltre a marijuana, 1 bilancino di precisione, 3 coltelli intrisi di sostanza stupefacente, tre bottiglie di fertilizzante e 7 vasi di infiorescenze di marijuana. Il 35enne è stato arrestato ed a seguito della convalida da parte del gip è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.