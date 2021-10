Non solo ferramenta, nel negozio due etti di cocaina pronta alla vendita

Viti, chiodi, materiale elettrico ma anche cocaina e marijuana pronta alla vendita. Questo quanto trovato in vendita dalla polizia in una ferramenta in zona Pietralata. A finire in manette il titolare dell'esercizio commerciale, trovato con la droga oltre che nel locale anche nello scooter ed in casa.

In particolare sono stati gli investigatori della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato San Lorenzo, diretto da Giuseppe Rubino, a scoprire la ferramenta stupefacente dopo aver notato alcune persone( già note quali consumatori di sostanze stupefacenti), entrare ed uscire dal locale del Municipio Tiburtino in modo sospetto. Uno strano via vai che ha portato i poliziotti ad attendere l'uscita dal negozio di un cliente, poi trovato in possesso di una dose di cocaina appena acquistata.

Da qui la perquisizione nel negozio dove gli investigatori hanno poi trovato oltre due etti di cocaina (220 grammi) suddivisa in parte in dosi, e 36 grammi di marijuana, oltre alla mannite (materiale che si usa per il taglio della polvere bianca). Estesa la perquisizione allo scooter ed alla sua abitazione sono poi stati trovate altre dosi di cocaina e 20 grammi di hashish.

L'uomo è stato poi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.