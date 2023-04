Dosi di cocaina e crack nascoste nel reggiseno

Nascondevano droga in auto e lei anche nel reggiseno. In via Monte Cervialto gli agenti della polizia di Stato e della squadra mobile hanno controllato un'auto con a bordo due persone, un uomo alla guida e una donna lato passeggero, in atteggiamenti sospetti. Seguita la vettura fino a piazzale delle Province, i poliziotti hanno assistito allo scambio tra i due e un ragazzo.

Il ragazzo fermato immediatamente ha consegnato ai poliziotti una bustina contenete cocaina, per cui è stato segnalato alla Prefettura amministrativamente. Gli altri agenti hanno continuato a seguire l’autovettura che aveva ripreso la marcia, per accostarsi poi nuovamente, probabilmente per attendere un altro cliente.

A quel punto le persone a bordo dell'auto sono state fermate, mentre l'uomo era solo in possesso del telefono cellulare, la donna occultava nel reggiseno diverse dosi tra cocaina e crack, mentre all'interno del vano porta oggetti dell’auto sono stati rinvenuti 265 euro in contanti. Alla fine degli accertamenti denaro e droga sono stati sequestrati, così come la vettura, mentre i due sono stati arrestati.