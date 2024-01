Al Quarticciolo la cocaina da spacciare nascosta sotto allo zerbino

Dosi di crack e cocaina pronte allo spaccio nascoste sotto allo zerbino dell'appartamento di un ignaro residente. Succede in via Manfredonia, al Quarticciolo. A scoprire il nascondoglio i carabinieri che hanno notato un 20enne tunisino, muoversi in atteggiamento sospetto nei pressi di un’abitazione. Dopo aver assistito allo spaccio lo hanno bloccato e rinvenuto, sotto lo zerbino dell’appartamento dove era stato visto avvicinarsi, 35 dosi di stupefacente tra cocaina e crack e la somma contante di 720 euro ritenuta provento della pregressa attività. Il pusher è stato poi arrestato.

Hashish nascosto nell'aiuola

Sempre al Quarticciolo, in via Ostuni, i militari hanno arrestato un altro 20enne, romano, notato cedere dello stupefacente che aveva poco prima prelevato da una vicina aiuola. A seguito della perquisizione personale e ispezione del luogo dell’occultamento, i carabinieri hanno rinvenuto 8 dosi di hashish del peso di circa 37 grammi e la somma contante di 135 euro.

Cocaina nel vano ascensore

Gli arresti sono arrivati nell'ambito di una serie di controlli antidroga svolti dai carabinieri di Roma in diversi quartiere della città. Come ad esempio in via dell'Archeologia, a Tor Bella Monaca. In questo caso a finire in manette p stato un 30enne romano. L’uomo già conosciuto per i suoi precedenti, era in possesso di una chiave che gli permetteva di accedere al vano ascensore di un condominio del civico 90, dove i militari sono entrati e rinvenuto e sequestrato ben 224 dosi di cocaina per un peso di 126 grammi e ulteriori 50 dosi di crack per un peso di circa 20 grammi.

Tutti e tre gli arresti sono stati convalidati.