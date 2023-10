Centocelle: crack in auto, in casa una pistola lanciarazzi e 118 proiettili

Crack e cocaina in auto. In casa una pistola lanciarazzi e centinaia di proiettili. In manette un romano di 58 anni residente a Centocelle, già con precedenti, per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, nel corso di un servizio di controllo del territorio, i carabinieri della stazione Roma Centocelle hanno intimato l’alt all’indagato mentre era alla guida di un’utilitaria con a bordo una donna. Sin da subito, il 58enne si è mostrato nervoso, comportamento che ha spinto gli uomini dell'Arma ad approfondire il controllo. A seguito della perquisizione delle vettura i militari hanno rinvenuto 24 dosi tra cocaina e crack, un bilancino di precisone e 1.650 euro in contanti.

La successiva perquisizione effettuata dai militari presso il domicilio dell’uomo, ha portato al rinvenimento e al sequestro di 118 proiettili calibro 22, un proiettile calibro 22 a salve ed una pistola lanciarazzi “Mondial 1900” calibro 22 senza matricola, facendo scattare a suo carico anche una denuncia in stato di libertà per detenzione abusiva di armi o munizioni.

L’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. L’arresto è stato convalidato dal tribunale di Roma.