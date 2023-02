Al Quarticciolo la cocaina arriva dalla finestra dentro una cesta

E' una tradizione tipica della città di Napoli, dei vicoli del capoluogo partenopeo. Una cesta solitamente in vimini che viene calata dalle casalinghe da finestre e balconi dentro alla quale poi il garzone del negoziante di turno deposita solitamente del pane, o quanto richiesto dal compratore. Un metodo semplice, "O panaro" appunto. Ma se nel capoluogo campano la tradizione è una usanza tipica delle massaie, nella Capitale il "panarum", viene invece utilizzato dagli spacciatori, per vendere le dosi di cocaina da cedere al cliente direttamente da una cesta, calata da una finestra. Uno stratagemma messo in atto da una coppia d'italiani al Quarticciolo. A interrompere i loro affari ci hanno però pensato i carabinieri che hanno arrestato i due sequestrando un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

Sono stati i militari del nucleo operativo della compagnia Roma Casilina a notare una persona ferma sul marciapiede che attendeva l’arrivo di un cesto, che una donna stava calando con una corda dalla finestra di un’abitazione. A seguito del controllo i militari hanno scoperto l’ingegnoso metodo di spaccio da parte della coppia - un romano di 52 anni e una donna originaria della provincia de L'Aquila di 64, con precedenti.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire nell’abitazione condivisa dai due, 2,5 chili di cocaina di cui 1,4 chili suddivisi in 2.077 dosi pronte alla vendita, il restante, un chilo e 100 grammi circa, in un panetto recante il logo di una nota casa automobilistica tedesca, nonché 4 bilancini di precisione e materiale vario per confezionare le dosi.