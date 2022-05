Cocaina a domicilio, così una banda guadagnava 60mila euro al mese

Cocaina a domicilio per un affare da 60mila euro al mese. Fra gli acquirenti anche percettori del reddito di cittadinanza con le indagini che hanno visto il coinvolgimento di due carabinieri infederli. Blitz all'alba ai Castelli Romano dove i militari della compagnia di Castel Gandolfo, col supporto di un velivolo del nucleo elicotteri di Pratica di Mare e unità cinofile, hanno arrestato 5 persone, ritenute gravemente indiziate, in concorso con ulteriori 8 persone - denunciate in stato di libertà - dei delitti di detenzione, spaccio e coltivazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, nonché truffa aggravata ai danni dello Stato ed indebita percezione del reddito di cittadinanza.

Le indagini hanno consentito di rilevare l’esistenza di un sodalizio, attivo nel comprensorio dei Castelli Romani, dedito alla produzione e spaccio al dettaglio di cocaina, hashish e marijuana, anche a soggetti minorenni, avente come base logistica un ristorante. Gli indagati, come emerso dalle investigazioni, in alcuni casi consegnavano lo stupefacente direttamente al domicilio degli assuntori, occultando le dosi nelle cassette postali, sotto gli zerbini, in alcuni vasi, eccetera, per un volume di affari stimato in circa 60.000 euro al mese. I militari, nel corso delle indagini, hanno sottoposto a sequestro ben 7,2 chilogrammi di sostanza stupefacente di vario tipo.

È stato altresì riscontrato che un assuntore, a pagamento delle dosi di stupefacente, ha consegnato ad uno degli spacciatori la propria carta contenente il credito del reddito di cittadinanza, con la quale quest’ultimo, nel solo periodo di svolgimento delle investigazioni, ha effettuato spese personali per un ammontare complessivo di circa 8.000 euro.

Tra le persone indagate, in stato di libertà, figurano anche 2 militari dell'arma, uno in pensione e l’altro in servizio, indiziati di avere informato uno degli indagati circa l’esistenza del procedimento penale a suo carico. Stamattina il blitz emesso dal gip del tribunale di velletri su richiesta della procura della repubblica veliterna.