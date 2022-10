"C'è coca per te": a Ostia la droga venduta nelle cassette della posta

L'obiettivo dei pusher è sempre lo stesso: vendere e non farsi trovare dalle forze dell'ordine con la droga addosso. Per, questo nella loro attività, cercano i nascondigli più strani e nello stesso più comuni. A Tor Bella Monaca - l'abbiamo raccontato - i vani degl ascensori sono diventati il teatro di battaglia per la legalità: le istituzioni intervengono, riparano e la criminilità reagisce, rompendo per usare come nascondiglio gli anfratti.

A Ostia c'è chi ha invece scelto la cassetta della posta di un condominio per celare la droga. E' il caso di un 42enne scoperto dagli agenti del X distretto Lido nel suo business. Appostati all'esterno del palazzo hanno notata una donna che, consegnata una banconota ad un uomo, si è avvicinata alle cassette della posta di un condominio e, prelevata una dose di droga, si è allontanata velocemente.

Gli agenti hanno puntato l'uomo e sono intervenuti, un 42enne che è stato trovato in possesso di 105 euro in contanti. Nelle cassette della posta invece sono stati invece rinvenuti 7 grammi di cocaina e 7 grammi di crack mentre. Nell’appartamento dell’uomo invece 5.500 euro in contanti.

L'uomo è stato arrestato, dopo la convalida del giudice per le indagini preliminari, a suo carico è stata emessa la misura cautelare dell’obbligo di firma.