Un chilo di cocaina in cassaforte, 42enne nei guai

Più di un chilo di cocaina in cassaforte. Nei guai un 42enne italiano. Sono stati gli agenti del commissariato Anzio-Nettuno, a seguito di serrate indagini, dopo diversi servizi di osservazione e appostamento, ad arrestare il pusher.

I poliziotti, durante le attività, hanno fermato l’uomo, che si è mostrato subito nervoso e insofferente al controllo, appena fuori dalla sua abitazione a Nettuno. Si è proceduto quindi alla perquisizione dell’appartamento, che in un primo momento ha dato esito negativo ma poi, all’interno di una cassaforte rinvenuta nella camera da letto, vi erano nascosti diversi involucri di cocaina pari 1,153 chili e 905 euro in contanti. La droga, i soldi e il materiale atto al confezionamento sono stati sequestrati. Alla fine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato.

Sempre gli uomini del commissariato neroniano, ancora a Nettuno, hanno arrestato un cittadino italiano di 34 anni. I poliziotti, durante un mirato servizio all’interno di un parcheggio di un supermercato, hanno notato un soggetto a loro conosciuto come dedito allo spaccio. Immediatamente fermato, il 34enne è stato trovato in possesso di circa 4 grammi di cocaina e 35 euro in contanti.

Successivamente i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione dell’appartamento dell’uomo sempre nel comune tridentino dove hanno rinvenuto ulteriori 12 grammi di cocaina e 350 euro in contanti, oltre a materiale per il confezionamento. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato. Alla fine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato.

Gli arresti sono stati convalidati.