Il sistema di spaccio di Armandino e Armandone. Così i due cugini Casamonica smerciavano cocaina

Come al distributore automatico. Cocaina take away al Don Bosco. "Pezzi" ordinati telefonicamente e poi ritirati da una finestra al pian terreno di un appartamento occupato. A ideare il sistema due cugini, entrambi di nome Armando Casamonica, ma uno come conosciuto come "Armandino" e l'altro come "Armandone". A interrompere i loro affari i carabinieri.

Armandino e Armandone Casamonica

Gli arresti al termine di un'indagine dei carabinieri della compagnia Casilina dal maggio al dicembre 2021. Accertamenti coordinati dalla procura della Repubblica di Roma nel corso dei quali è emerso come i due cugini appartenenti alla nota famiglia di origini sinti, avessero avviato un’attività di spaccio al dettaglio che aveva come base un appartamento occupato al pianterreno di uno stabile in via Calpurno Fiamma che consentiva ad "Armandino e "Armandone" di effettuare cessioni di cocaina dalla finestra dell’abitazione, previ accordi telefonici con gli acquirenti, senza la necessità di uscire in strada e con la possibilità di monitorare l’arrivo delle forze dell’ordine nell’area.

I nomi in codice

Come a un distributore automatico, il cliente inseriva la banconota sotto la serranda e dall’appartamento di via Calpurnio Fiamma fuoriuscivano le dosi richieste. Al telefono, per eludere le indagini, gli interlocutori facevano ricorso a un linguaggio allusivo utilizzando frasi del tipo "biglietti dello stadio", "birre fresche", “prenotazioni al ristorante”, “pizza con 4 formaggi”, “fanne 40! ... e falla bona!” e simili.

Squilli sotto casa

I due Casamonica, per evitare di infastidire agli altri condomini, si raccomandavano con gli acquirenti di non citofonare ma di “fare uno squillo appena sotto casa”. A riscontro dell’attività di indagine, i due indagati sono stati anche arrestati dai carabinieri, il più grande nel maggio e nel dicembre 2021 e il più piccolo nel dicembre 2021; provvedimenti che il tribunale ha poi convalidato.