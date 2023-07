Tre etti di cocaina nel carrello della spesa, nei guai pusher al Corviale

Tre etti di cocaina nel carrello della spesa. Siamo al Corviale, dove gli agenti del XI distretto di polizia hanno proceduto al controllo di un uomo appena uscito dal suo appartamento oggetto di un’attività info-investigativa finalizzata al contrasto degli stupefacenti. L’uomo, sin da subito irrequieto e nervoso al controllo, ha infine guidato gli agenti presso la propria abitazione per essere sottoposta a perquisizione. All’interno della camera da letto, occultata all’interno di un carrello della spesa è stata trovata una cassetta contenente quasi 3 etti di cocaina. L’uomo, un 55enne, è stato arrestato e poi convalidato dall’autorità giudiziaria.

Sono invece stati gli agenti del XIV distretto Primavalle ad arrestare una 19enne italiana, fermata per un controllo mentre conduceva una motocicletta. La donna nel tentativo di sottrarsi al controllo è passata con il semaforo rosso ma è stata bloccata dopo alcune centinaia di metri. A seguito di perquisizione sono stati rinvenuti oltre 1,8 chilogrammi di hashish, in parte addosso e in parte occultati sotto la sella del motoveicolo. L’arresto è stato convalidato.