Nascondevano mezzo chilo di cocaina nella busta dei surgelati, ma anche dosi di hashish, Rolex e una pistola senza tappo rosso. È quanto hanno trovato i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante a casa di due uomini di 43 e 54 anni e una donna di 42 anni, compagna del primo.

I tre, questa notte, sono stati notati in atteggiamento sospetto da una pattuglia in borghese in via Cesare Baronio. Il 43enne è stato "pizzicato" mentre vendeva al 54enne un involucro che si è poi scoperto contenere 10 dosi di cocaina, mentre la donna lo attendeva in auto, custodendo ulteriori 88 dosi della medesima sostanza stupefacente nella borsetta.

Il 54enne a quel punto ha cercato di disfarsi delle dosi ricevute gettandole in un cassonetto per la raccolta dei rifiuti e ha opposto vigorosa resistenza ai Carabinieri intervenuti, per poi essere bloccato.

I carabinieri a quel punto hanno deciso di perquisire tutti e tre dettagliatamente recandosi anche presso le loro abitazioni e nelle loro auto, trovandoli complessivamente in possesso di 505 grammi di cocaina suddivisa in 969 dosi preconfezionate, 7,80 grammi di hashish, oltre 8mila euro in contanti, tre rolex di cui sarà accertata autenticità e provenienza, e una pistola priva di tappo rosso, munizionamento e serbatoio, sulla quale saranno svolti accertamenti.

I due uomini sono stati condotti presso la casa circondariale di Regina Coeli mentre la donna presso la casa circondariale di Rebibbia femminile. Il tribunale di Roma ha convalidato gli arresti e disposto per il 43enne la custodia cautelare in carcere, mentre per il 42enne e il 54enne gli arresti domiciliari.