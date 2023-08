Cocaina e denaro in auto, pusher nei guai

Tradito da alcune manovre pericolose alla guida dell'auto. Nei guai un uomo romano, poi trovato con la droga e denaro contante nel corso di un controllo. Succede a Castelverde, periferia est della Capitale.

Sono stati i carabinieri della stazione Roma San Vittorino, nel corso di un servizio mirato di controllo del territorio volto al contrasto del fenomeno dello spaccio nei quartieri di Castelverde, Villaggio Prenestino, Corcolle e Fosso San Giuliano, ad arrestare in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio un 41enne romano, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti, che a bordo della propria auto effettuava delle manovre pericolose insospettendo i militari che lo hanno bloccato per un controllo.

A seguito della perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 120 grammi di cocaina e la somma contante di 700 euro, ritenute provento della pregressa attività illecita e vario materiale utilizzato per il confezionamento. Per questo motivo il 41enne è stato condotto in caserma e messo a disposizione del tribunale di Roma. Convalidato l’arresto nei confronti dell'uomo è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere.