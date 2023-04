Cocaina nell'associazione culturale, in casa una pistola illegale

Cocaina nell'associazione culturale e una pistola illegale in casa. Così è finito nei guai un uomo - un cittadino italiano già noto alle forze dell'ordine - gravemente indiziato del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia Roma San Pietro la scorsa notte.

L’uomo, nel corso di un controllo eseguito presso un’associazione culturale, è stato trovato in possesso di un involucro contenente circa 5 grammi di cocaina e 68 dosi di hashish e circa 4.000 euro in contanti, ritenuto il provento di pregressa attività illecita. La successiva perquisizione effettuata dai carabinieri a casa dell’indagato, ha portato al rinvenimento e al sequestro di una pistola Beretta calibro 22 e 86 cartucce, legalmente detenuta.

I militari della Stazione Roma Trionfale, invece, hanno arrestato una 40enne, già sottoposta a misura cautelare degli arresti domiciliari presso il campo nomadi di via Sebastiano Vinci dove è domiciliata, in esecuzione all'ordine di esecuzione pena, emesso in data 11 aprile 2023 dal tribunale di Bologna, dovendo espiare la pena di 3 mesi e 29 giorni di reclusione per furto aggravato e un 37enne romano in esecuzione dell'ordine di esecuzione pena, emesso in data 3 aprile 2023 dalla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Roma, dovendo espiare la pena di 1 anno e 20 giorni di reclusione per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Entrambi gli arrestati sono stati portati nel carcere di Rebibbia.

I carabinieri hanno poi denunciato a piede libero 4 persone: un 39enne originario di Napoli sorpreso alla guida della sua autovettura in evidente stato di ebbrezza alcolica. Un 24enne romano trovato in possesso di 10 grammi di hashish, 1 grammo di ketamina e un coltello a serramanico; una 61enne romana che, in evidente stato di agitazione, è stata sorpresa a danneggiare alcune auto in sosta con una mazzola da cantiere lunga circa 80 centimetri.

Gli uomini dell'arma della stazione Roma Tomba di Nerone, unitamente ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro e quelli del Nucleo antisofisticazione e sanità, hanno sanzionato il titolare di un negozio di acconciature per uomo e donna, disponendo anche la sospensione dell’attività per mancanza di requisiti igienico - sanitari e per l’impiego di manodopera irregolare.