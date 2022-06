Lo spacciatore che nasconde la cocaina nell'ascensore della casa popolare

Cocaina nell'ascensore della palazzina popolare di San Basilio. Uno stratagemma che non è bastato ad uno spacciatore, arrestato in flagranza di reato dalla polizia nel corso di un mirato servizio di controllo nella piazza di spaccio di via Luigi Gigliotti, quadrante nord est della Capitale.

In particolare sono stati gli agenti del distretto San Basilio a notare un uomo, successivamente identificato per un romeno di 24 anni, che dopo aver parlato con un altro soggetto, rimasto sconosciuto, si è recato vicino un ascensore all’interno di uno stabile di via Gigliotti, dove ha cominciato a rovistare all’interno del telaio della porta scorrevole dell’ascensore, da dove ha poi prelavato qualcosa che ha ceduto successivamente ad un altro individuo.

Fermato dai poliziotti, durante la successiva perquisizione, sono stati rinvenuti 33 involucri contenenti cocaina per 18 grammi mentre indosso allo stesso, sono stati sequestrati 300 euro in contanti. Lo stupefacente sequestrato, avrebbe prodotto 42 dosi medie di cocaina. Dopo la convalida dell’arresto, è stata applicato nei confronti del giovane, l’obbligo di dimora nel comune di Monterotondo.

L'arresto del 24enne è arrivato nell'ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di droga predisposti dalla polizia. In tale contesto, sempre a San Basilio, durante l’attività di controllo del territorio, gli agenti del IV distretto hanno arrestato un 43enne italiano. L’uomo a bordo di un’autovettura è stato fermato per un controllo ed è stato trovato in possesso di 15,40 grammi di cocaina. L'arresto è stato poi convalidato.