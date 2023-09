Cocaina a Roma nord: un arresto e sei denunce. Sequestrate dosi e contanti

Sequestri di droga e contanti a Roma nord-ovest. I carabinieri della compagnia Roma Trionfale, durante una serie di servizi per il contrasto della criminalità, hanno arrestato una persona e ne hanno denunciate altre 6.

Cocaina a Ottavia: arrestato un cittadino albanese

I pattugliamenti hanno coinvolto Ottavia, dove un cittadino albanese è stato trovato in possesso di 43 grammi di cocaina e 1.785 euro in contanti. A via Bevagna, vicino Corso Francia e in zona Monte Mario sono stati fermati e denunciati due cittadini italiani, in possesso cumulativamente di 18 dosi di cocaina, 2.100 euro cash e 22 grammi di hashish.

Denunciato romano per ricettazione

Sempre a Roma nord, i militari hanno denunciato a piede libero un 55enne a via Riano trovato in possesso di un grosso coltello e due cittadini italiani, uno a via Vallombrosa e uno a via Courmayeur, per evasione dai domiciliari. In zona Tomba di Nerone, sulla via Cassia, un 59enne romano è stato denunciato per ricettazione e indebito utilizzo e falsificazione di strumento di pagamento: era in possesso di documenti d'identità e carte prepagate rubati.