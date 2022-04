Uomo pestato e lasciato in una pozza di sangue davanti ad una chiesa

Lo hanno trovato in una pozza di sangue, a due passi da una basilica nel centro di Roma dove è solito dimorare. Con il volto tumefatto, ad essere costretto alle cure dell'ospedale un clochard, pestato da due uomini al momento non ancora identificati. L'aggressione nel pomeriggio di martedì nel cuore del rione Monti.

E' stato un passante a richiedere l’intervento ai soccorritori dopo aver notato un uomo privo di sensi, ferito, vicino una panchina adiacente alla basilica di San Pietro in Vincoli, a due passi da piazza San Francesco di Paola e via Cavour poco dopo le 18:30 del 12 aprile. Con indosso i segni di una aggressione l'uomo, un clochard senza documenti non ancora identificato, è stato affidato alle cure del personale medico.

In gravi condizioni è stato quindi trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni Addolorata con un trauma cranico ed una importante perdita ematica.

Sul posto per accertare l'accaduto e ricostruire i fatti gli agenti del commissariato Castro Pretorio di polizia. Investigatori che stanno cercando due uomini, anche loro senza fissa dimora, che avrebbero pestato il clochard. Restano da accertare i motivi dell'aggressione, così come se la vittima conoscesse i suoi aggressori. Domande alle quali l'uomo potrà rispondere una volta uscito dalla prognosi riservata in cui si trova nel nosocomio di via dell'Amba Aradam dove è stato soccorso.