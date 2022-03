Due clochard sono morti di freddo nella zona di piazza della Repubblica

Li hanno trovati entrambi morti sotto le coperte con le quali avevano cercato riparo dal freddo, ma il brusco abbassamento delle temperature non ha lasciato loro scampo. E' un tragico bollettino quello registrato mercoledì mattina in centro a Roma dove due clochard sono stati trovati senza vita, entrambi nell'area adiacente alla stazione Termini.

Via Amendola

Il primo intervento dei soccorritori poco dopo le 8:30 del 9 marzo in via Giovanni Amendola, traversa di via Nazionale. Sul posto è intervenuto il personale del 118 ed i carabinieri della stazione Roma Quirinale che hanno trovato il senza fissa dimora già privo di vita. Senza documenti, non ancora identificato, si tratta di un uomo di età apparente fra i 50 ed i 55 anni. Come accertato dal medico legale il clochard sarebbe deceduto a causa di un arresto cardiocircolatorio associato all'ipotermia.

Clochard morto a piazza della Repubblica

Nemmeno un'ora dopo, intorno alle 9:30, è stato invece un passante a segnalare la presenza di un uomo immobile sotto i portici della centralissima piazza della Repubblica, lato viale Vittorio Emanuele Orlando. Rannicchiato sotto diverse coperte, con vicino della frutta, i suoi averi nascosti in una borsa e delle bottiglie d'acqua, il passante dopo averlo provato a chiamare senza trovare risposta ha allertato i soccorritori al 112. Anche in questo caso il decesso, associato all'abuso di sostanze alcoliche, sarebbe stato causato dal freddo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma Macao ed il personale dell'ambulanza del 118 Florida Care che nulla ha potuto se non accertare il decesso dell'uomo. Anche lui senza documenti, si tratterebbe di un cittadino indiano di età compresa fra i 30 edi 40 anni, solito passare la notte nella zona di Termini. Come nel caso di via Amendola in entrambi i casi l'identità delle vittime potrebbe arrivare dalle impronte digitali raccolte a decesso avvenuto.