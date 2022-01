Parco del Torrione, clochard trovato morto nel gelo della notte

È stato trovato senza vita, nel gelo della notte, all'interno del parco del Torrione, al Prenestino. Vittima probabilmente del freddo, un clochard. Un uomo ancora non identificato, perché trovato senza documenti. A dare l'allarme intorno dopo le tre e trenta del mattino di lunedì 10 gennaio, altri senza fissa dimora che "vivono" in quell'area verde.

Sul posto, in via Bartolomeo Colleoni, il personale medico, che non ha potuto fare altro che appurare il decesso del clochard, e la polizia con gli agenti del distretto del Prenestino che hanno fatto i rilievi sul posto. Secondo quanto si è appreso, sul corpo dell'uomo non sono stati riscontrati segni di violenza. Non è escluso che possa essere morto per un malore, forse a causa delle fredde temperatura che nelle ultime notti stanno avvolgendo Roma.