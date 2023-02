San Pietro: lite tra senza dimora, morto un 46enne

Prima la lite, poi la caduta. Trasportato in ospedale in condizioni disperate è entrato in coma ed è morto due giorni dopo. A perdere la vita un senza dimora polacco di 46 anni. A finire fermato con l'accusa di omicidio un secondo clochard, un 30enne italiano, con il quale la vittima aveva avuto un acceso litigio lo scorso 7 febbraio.

Ma andiamo per ordine: sono stati gli agenti di polizia del commissariato Borgo a intervenire all'ospedale Santo Spirito ieri - giovedì 9 febbraio - su richiesta del personale medico del nosocomio romano che la sera del 8 febbraio era intervenuto in via San Pio X, a due passi da San Pietro, per soccorrere un senza dimora privo di coscienza riverso in terra in una pozza di sangue. Trasportato d'urgenza al presidio ospedaliero del lungotevere in Sassia con la frattura del naso ed una emorragia cerebrale il 46enne polacco è prima entrato in coma ed è poi deceduto.

Cominciate le indagini gli investigatori di polizia hanno ascoltato i senza dimora che condividevano i loro giacigli in via San Pio X assieme alla vittima. I poliziotti hanno quindi accertato della preoccupazione dei clochard che hanno riferito loro di non aver avuto notizie del 46enne dalla sera prima, dopo che l'uomo aveva avuto un acceso diverbio con un altro senzatetto, poi identificato in un 30enne italiano.

Da qui la ricostruzione dell'accaduto. I due senza dimora avevano infatti avuto un acceso diverbio la sera dello scorso martedì per futili motivi. Picchiato e spintonato il 46enne è quindi caduto rovinosamente in terra sbattendo violentemente la testa sul selciato. Trasportato d'urgenza al Santo Spirito il clochard è poi deceduto. Sottoposto a fermo di indiziato di delitto il 30enne con il quale aveva litigato. Messo a disposizione dell'autorità giudiziaria dovrà rispondere del reato di omicidio preterintenzionale.