Senza dimora trovato morto alla Garbatella

E' stata una passante ad accorgersi della presenza di un uomo immobile in terra. Il tragico rinvenimento nella mattinata di domenica alla Garbatella. A essere trovato privo di vita un senza dimora, accanto a lui una siringa da poco usata.

La chiamata al 112 è arrivata dall'altezza del civico 112 di via Cristoforo Colombo. Qui, sotto un porticato, i soccorritori intervenuti nulla hanno potuto se non accertare il decesso dell'uomo, poi identificato in un clochard straniero di 37 anni.

Senza evidenti segni di violenza sul corpo si tratterebbe di una possibile overdose, come riscontrato dal medico legale intervenuto alla Garbatella assieme al personale del 118 e ai carabinieri della stazione Roma Garbatella. La salma è stata poi traslata al Verano a disposizione dell'autorità giudiziaria.