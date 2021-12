Ucciso dal freddo: clochard trovato morto a Termini

Tragedia a Termini dove un clochard è stato trovato privo di vita nella serata di ieri, molto probabilmente ucciso dal freddo. Si tratta di un giovane al momento non identificato, volto però conosciuto da chi frequenta lo scalo ferroviario.

L'allarme per chi vive in strada

Si riaccende l'allarme per chi vive in strada: come ogni anno con l'abbassamento delle temperature, inizia la drammatica conta dei decessi di chi, per scelta o necessità, si ritrova la strada come proprio letto. Quello di ieri all'esterno della stazione principale di Roma è il secondo decesso in poco meno di 10 giorni, che va ad aggiungersi alla morte di un altro uomo, deceduto e ritrovato in un'auto parcheggiata in piazza Giovanni da Lucca, alla Garbatella lo scorso 1 dicembre.

Vittima senza nome

In piazza dei Cinquecento, alle 22 di giovedì, sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma Macao e il personale del 118. I soccorritori però nulla hanno potuto per l'uomo, che, a quanto si apprende, sarebbe una persona nota nella zona dello scalo ferroviario e dell'Esquilino. Addosso però non aveva documenti ed è quindi al momento senza nome. Le forze dell'ordine lo descrivono come nordafricano, dall'apparente età di 30/35 anni.

Nessun segno di violenza

Il medico legale ha constatato il decesso del clochard che non presentava segni di violenza sul corpo. Da qui l'ipotesi di un decesso legato presumibilmente a un malore o al freddo che in queste notti di dicembre sta attanagliando anche la Capitale. La salma dell'uomo è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria e traslata all'istituto di medicina legale de La Sapienza.