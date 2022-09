Castel Sant'Angelo: clochard trovato morto dai turisti

Si trovava in posizione semisdraiata, posizionato all'ingresso del monumento. Un angolo per lui diventato casa e dove, probabilmente a causa di un malore, ha trovato la morte. Tragedia dell'abbandono nel cuore di Roma, a Castel Sant'Angelo. Un clochard, italiano di 70 anni, originario della provincia di Bergamo, è stato ritrovato morto ai piedi del monumento. La segnalazione poco dopo le 9, quando i primi turisti già di passaggio in zona, hanno iniziato ad affollare l'area.

Alcuni, per la posizione in cui si trovava il corpo, hanno supposto stesse dormendo, passando - senza saperlo - davanti al cadavere. Qualcuno invece si è accorto che qualcosa non andava. In particolare un passante ha allertato i carabinieri. I militari della compagnia San Pietro sono giunti sul posto e non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sul corpo non sarebbesto stati trovati segni di violenza. Il medico legale ha dichiarato la morte naturale e la salma è stata traslata presso l'obitorio comunale.

I commenti

“Disgrazie come quella di stanotte - dichiara Alberto Campailla, presidente di Nonna Roma - dimostrano che è necessario immaginare un modello di accoglienza permanente e strutturato che ci faccia uscire dal carattere emergenziale che ha contraddistinto l'intervento istituzionale sui senza dimora da diversi anni.”

Continua Campailla: “Come proponiamo nel rapporto "Dalla strada alla casa" è necessario un modello di accoglienza permanente che duri tutto l'anno e metta le persone nella possibilità di uscire dalla marginalità. Alcune cose sono cambiate durante quest'anno, a partire dal numero maggiore di posti letto, ma occorre fare di più e serve un piano strutturato, il cui obiettivo sia anche quello di arrivare all'eliminazione di questo fenomeno.”