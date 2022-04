Donna trovata morta su una panchina a Trastevere

E' morta sulla panchina della piazza dove era solita passare la notte con altri clochard. La tragedia si è consumata nel cuore di Trastevere, a perdere la vita Marijana Nanova, cittadina bulgara di 65 anni. E' accaduto all'alba dello scorso mercoledì in piazza Mastai.

Sono stati gli altri senza fissa dimora che stazionano nella piazza dello storico rione del centro storico a richiedere l'intervento al 118 quando all'alba del 13 aprile si sono resi conti che la loro compagna di strada non si svegliava. Sul posto è quindi intervenuto il personale medico del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso di Marijana.

Senza evidenti segni di violenza sul corpo, secondo i primi accertamenti del medico legale la 65enne sarebbe morta a causa di un arresto cardiocircolatorio, dunque per cause naturali. In piazza Mastai per accertare l'accaduto i poliziotti dei commissariati Trastevere e Trevi, che hanno ascoltato alcuni testimoni.