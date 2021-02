Due senza fissa dimora fermano e picchiano un rapinatore violento ma vengono denunciati

Quando lo hanno visto picchiare e rapinare un ragazzo non ci hanno pensato un attimo, hanno rincorso il bandito, lo hanno picchiato e poi hanno riconsegnato il giaccone appena derubato alla vittima. Un gesto di altruismo costato però una denuncia a due senza fissa dimora, deferiti per lesioni per aver spedito il malvivente in ospedale.

La rapina si è consumata intorno alle 20:00 di giovedì 4 febbraio nei pressi della stazione di Trastevere, in piazza Flavio Biondo. Qui un ragazzo è stato infatti aggredito, picchiato e rapinato della giacca da un malvivente, che ha poi provato a dileguarsi.

Ad assistere alla scena due clochard che non hanno fatto finta di niente ed hanno rincorso e bloccato il malvivente con le maniere forti, tanto da costingerlo alle cure dell'ospedale. I due non avevano fatto i conti con la legge e, dopo aver ricevuto il ringraziamento della vittima, sono stati denunciati per lesioni dagli agenti delle volanti e del commissariato San Paolo intervenuti sul posto dopo la rapina.

Sia la vittima che il rapinatore picchiato dai senzatetto, sono stati trasportati all'ospedale San Camillo dalle ambulanze del 118, il primo in codice giallo ed il malvivente con un triage rosso, con il malvivente poi denunciato per rapina.