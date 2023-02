Senza dimora muore di freddo nell'auto usata come casa. È la quarta vittima del 2023

Morto di freddo nell'auto che utilizzava come casa. Ancora un decesso per ipotermia a Roma dove salgono a quattro i senza dimora morti a causa dell'abbassamento delle temperature. La tragedia è stata scoperta sabato mattina nell'area dove si svolge il mercato provvisorio di via San Silverio, zona Gregorio VII - Porta Cavalleggeri, a due passi dalla Città del Vaticano. Trovato privo di vita nella vettura che era diventata anche il suo rifugio, sul corpo della vittima - che non aveva documenti - non sono stati trovati segni di violenza.

La segnalazione di una persona immobile all'interno di una Opel Corsa che si trovava parcheggiata da tempo in largo Cardinal Saverio Micara, a due passi dagli uffici del Giudice di Pace di Roma, poco dopo le 9:30 dello scorso 4 febbraio. Una volta sul posto il personale del 118 non ha potuto far nulla per la vittima, se non constatarne il decesso.

Sul posto il medico legale, assieme ai poliziotti delle volanti e del commissariato Aurelio di polizia hanno constatato la morte per cause naturali, a causa delle temperature rigide di queste settimane. Messa la salma a disposizione del medico necroscopo la vittima non è stata ancora identificata compiutamente, a causa dell'impossibilità di trovare parenti prossimi che ne possano fare il riconoscimento ufficiale.

Il decesso del senza dimora ha trovato la condanna del presidente di Nonna Roma Alberto Campailla e di Maristella Urru, consigliera della lista di centro sinistra Aurelio in Comune. "Sabato si è consumata l'ennesima tragedia che ha visto la morte di un senza dimora in zona Cavalleggeri, nel municipio XIII, presumibilmente per ipotermia. Nonostante l'abbassamento drastico delle temperature non sia un'emergenza, ma un fenomeno ciclico - proseguono Campailla e Urru - il municipio XIII è uno dei pochi a Roma che non ha predisposto strutture di accoglienza nel proprio territorio, limitandosi a cinque posti letto nel municipio limitrofo fino allo scorso 31 gennaio, a sette chilometri dal luogo della tragedia".

"Chiediamo una risposta immediata, con interventi strutturali per sostenere le persone senza dimora del municipio - conclude la nota congiunta - come l'individuazione di uno spazio attrezzato, più volte richiesto nella Commissione Politiche Sociali senza ricevere risposte o avviare un percorso istruttorio. Basta morti, per freddo e indifferenza".

Quarto senza dimora morto di freddo nel 2023

Con la tragedia dell'Aurelio salgono a quattro i clochard morti a Roma a causa del freddo dall'inizio di questo 2023. Ultima vittima del freddo fu un altro senza dimora, deceduto lo scorso 24 gennaio in via dell'Acqua Bullicante, nella zona del Prenestino. L'uomo venne trovato riverso in terra su di un prato vicino a un casolare abbandonato.

Prima vittima del freddo di questo nuovo anno fu un primo senza dimora, trovato privo di vita nella trafficatissima piazza di Porta Maggiore alle 7:00 del mattino dello scorso 17 gennaio. Due giorni dopo - il 19 di gennaio - un altro clochard venne trovato cadavere da un uomo che stava portando a passeggio il proprio cane. A essere trovato privo di vita un cittadino montenegrino di 67 anni, identificato tramite la tessera della Caritas trovata in suo possesso. In avanzato stato di decomposizione la tragedia si consumò in via dei Promontori, nella pineta di Castel Fusano, ad Ostia. Anche in quel caso fra le ipotesi del decesso quella della morte per ipotermia.