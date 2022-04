Il cliente della sala slot armato di manganello

Era andato in una sala slot sulla via Casilina, armato di manganello telescopico. L'uomo, un cliente, è finito nei guati e indagato in stato di libertà per il reato di porto abusivo d'arma atta ad offendere, dagli agenti della polizia di stato.

Gli stessi poliziotti, durante il controllo, hanno invece sanzionato un altro cliente, trovato in possesso di hashish detenuto per uso personale. Durante l'ispezione sono state accertate violazioni a carattere penale ed amministrativo. In particolare l'unico dipendente trovato all'interno della sala non era in regola.

Gli apparecchi con vincita in denaro per il gioco lecito, inoltre, sono risultati accesi durante l'orario di sospensione del funzionamento, in violazione della vigente normativa. Un apparecchio, invece, è risultato privo dei prescritti nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio ed infine un altro è risultato privo del collegamento alla rete A.A.M.S.