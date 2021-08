Cena al ristorante, poi deruba un cameriere e scappa a bordo di un autobus

Ha derubato un dipendente di un ristorante e, per fuggire, è salito su un bus Atac. A bloccato i carabinieri della Stazione Macao, che hanno così arrestato un 39enne lussemburghese, in Italia senza fissa dimora e con precedenti, per rapina impropria.

L’uomo mentre stava cenando presso un ristorante in via dei Chiavari, approfittando della momentanea assenza del personale, si è introdotto all’interno del locale spogliatoio, asportando da un armadietto il portafoglio, contenente 150 euro e vari effetti personali, di uno dei dipendenti, 29enne del Bangladesh.

Scoperto dalla vittima, il ladro è uscito velocemente dal ristorante e si è allontanato con un autobus di linea fino in via San Venanzio, dove è stato raggiunto dal 29enne a bordo della sua autovettura privata. Per fuggire il 39enne ha anche spintonato e strattonato la vittima che, nel frattempo aveva allertato i carabinieri immediatamente giunti sul posto. I militari sono così riusciti a bloccare il 39enne e a recuperare la refurtiva. L'arrestato è stato portato in caserma.