Strage di Fidene, Campiti risponde al gip ma non sui punti chiave

Claudio Campiti, l'uomo che domenica mattina ha ucciso a colpi di pistola Sabina Sperandio, Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi e Fabiana De Angelis, durante una riunione del consorzio Valle Verde, in un gazebo di via Monte Gilberto a Fidene, ha risposto ad alcune domande del gip nel corso dell'interrogatorio di convalida del fermo ma, a quanto si apprende, è rimasto in silenzio sui punti chiave.

L'atto istruttorio davanti al gip, durato circa un'ora, si è svolto nel carcere romano di Regina Coeli dove il cinquantasettenne è detenuto. A Campiti la Procura, nell'inchiesta del pm Giovanni Musarò coordinata dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, contesta le accuse di omicidio volontario con le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, tentato omicidio, in riferimento alle persone rimaste ferite, e il porto abusivo di armi.

Sarà difficile per il suo legale contestare l'aggravante della premeditazione. "La situazione è gravissima", ha commentato con poche parole l'avvocato Alessandro Poli, difensore di Claudio Campiti. Ma al di là di questo, la procura che, "ancora non ha indagato nessuno", dovrà far luce su come sia stato possibile per un associato del poligono di tiro di Tor di Quinto, poter uscire dal perimetro armato in quella maniera e senza che nessuno se ne fosse accorto.