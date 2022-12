Dove nasce la furia omicida di Campiti: il contenzioso con il consorzio Valle Verde e la casa tugurio ad Ascrea

Sullo scheletro dell'abitazione in via di costruzione campeggia ancora uno striscione rosso con una scritta nera "Consorzio Rauss". Un rudere non terminato, la casa dove Claudio Campiti, il killer di Fidene ha covato il suo sentimento di vendetta, di rancore. Un risentimento cresciuto negli anni contro i membri direttivi del consorzio, reso pubblico sul suo blog dove nel corso del tempo ha espresso il suo malessere.

"Benvenuti all'inferno", sono queste le prime parole che Claudio Campiti aveva scritto sul blog Consorzio Valleverde Stipes Ascrea Rocca Sinibalda Rieti. Un uomo solo, che nel 2012 aveva perso il suo unico figlio di soli 14 anni, morto in seguito ad un incidente in slittino sulla pista di Croda Rossa a Sesto Pusteria, in provincia di Bolzano. Poi la separazione dalla moglie. Quindi l'oblio, con il 57enne sempre più solo, isolato. A covare odio nei confronti di quel direttivo, di quel consorzio dove aveva deciso di andare a vivere da solo e dove mancavano, come sottolineato sul blog "Rete idrica; illuminazione stradale; rete fognaria; strade". Nonostante ciò aveva deciso di vivere in quella casa, dove il "postino non entra a portarvi le lettere, perché il territorio è privato e si rifiuta di consegnare la posta".

Poi la vendetta, in una tragica domenica mattina dove la furia omicida di Campiti lo ha portato ad uccidere a sangue freddo tre donne ed a ferire gravemente altre quattro persone. "Una strage", interrotta quando la Glock con la quale ha fatto fuoco si è inceppatta, dando il tempo ad uno dei consorziati di saltargli addosso e di fermare la strage.

L'odio verso il consorzio

E' avvenuta nella Capitale, ma è relativa ad un contenzioso tutto reatino la spararatoria di via Monte Giberto avvenuta domenica mattina in zona Fidene-Colle Salario, a due passi dal parco delle Sabine. Cinquantasette anni, incensurato, originario di Ladispoli, Claudio Campiti era residente da anni nel consorzio Valle Verde, il complesso residenziale sulle sponde del lago del Turano, tra i comuni di Ascrea e Roccasinibalda, in provincia di Rieti, dove ha covato il suo desiderio di vendetta che lo ha portato a sparare a bruciapelo contro l'intero staff dirigenziale dell'agglomerato abitativo. Una pioggia di fuoco nella quale hanno perso la vita Sabina Sperandio, Elisabetta Silenzi e Nicoletta Golisano, che del consorzio reatino erano vertici burocratici e organizzativi.

La vicenda era ben nota alle cronache locali, anche se confinata nel novero delle proteste formali - almeno fino all'11 dicembre - da parte di chi si riteneva non soddisfatto di come venivano gestite le faccende quotidiane di quello che potrebbe definirsi un "condominio allargato". Nessuno, mai, avrebbe immaginato che la vicenda potesse avere un epilogo di tale portata.

I problemi con il consorzio

Ad Ascrea, uno dei comuni della provincia di Rieti dove insiste il consorzio, il sindaco Riccardo Nini, in carica da poco più di un anno, rivela di non aver mai parlato personalmente con Campiti, ma conferma che il 57enne era di fatto residente sul territorio. "Da quello che sappiamo il comune, in passato, ha contribuito a sopperire ad alcune carenze economiche, ad esempio per realizzare l'allaccio alla fognatura della sua abitazione - spiega il primo cittadino del borgo reatino - ma che io sappia quei lavori non sono poi mai stati realizzati, per cui, come comune, abbiamo richiesto indietro il contributo. Chi ha avuto modo di parlare di persona con lui riferisce che l'uomo era una persona educata e cordiale. Come comune ci siamo subito messi in contatto con l'autorità giudiziaria, mettendoci a disposizione per quanto di nostra competenza". Le vittime non risiedevano, fisicamente, nell'area del consorzio, dove invece viveva da danni Campiti, in una delle abitazioni ancora non terminata.

L'uomo fermato per la strage di Roma, "aveva una situazione particolare, irrisolvibile. Pretendeva di rendere abitabile lo scantinato di un palazzo in costruzione di cui c'era solo lo scheletro. Ma non si poteva abitare, non si poteva fare. Però lui ci viveva, e pretendeva che in qualche modo gli fosse riconosciuto un suo diritto. Ma non si poteva". Le parole di Stefano Micheli, sindaco di Rocca Sinibalda, l'altro paese del reatino sui quali insiste il Consorzio Valleverde. "Gli era rimasta la proprietà di questo scantinato - racconta ancora il sindaco - era molto legato a questa abitazione, e credo che per lui fosse l'unica cosa che aveva".

Al comune di Rocca Sinibalda, a quanto riferisce il sindaco, Campiti si era fatto vedere una volta sola, perché perlopiù si rivolgeva al comune di Ascrea. "Ma le missive che mandava in prefettura arrivavano anche da noi, e a volte la prefettura ci chiedeva delucidazioni sulle sue lettere. Le sue lettere creavano qualche disagio, certo, ma nessuno poteva immaginare quello che sarebbe successo. Era tempo che non scriveva più". Il sindaco a volte lo incrociava, in auto, nel percorso tra Rieti e Rocca Sinibalda: "Per me all'inizio era una firma sulle lettere, poi ho ricostruito che era lui. Non sono certo se avesse o no un lavoro".

Lettere, querele, minacce e soprattutto il suo blog, ancora pubblico sul web e visibile da tutti. Messaggi violenti, attacchi e critiche al Consorzio Valleverde. A postarli negli anni 'Claudio'. Tra i post anche quello con una convocazione di una assemblea ordinaria del Consorzio. Incontro dove poi il 57enne ha messo in atto la strage, la sua personale vendetta.

Benvenuti all'inferno

Il blog con un lungo post dal titolo 'Benvenuti all'inferno' racconta gli attacchi contro il Consorzio, accuse contro le quote consortili ritenute troppo alte, insulti e violente invettive. "Il presente documento è pubblicato per senso civico, se avessi avuto queste informazioni che nessuno vi dirà chiaramente mai avrei acquistato proprietà in questo luogo subendo un danno economico enorme e foraggiando la banda per anni", si legge in un passaggio del post delirante e pieno di rabbia contro i componenti del Consorzio ma anche contro gli amministratori locali e contro lo Stato.

"Il Consorzio Valle Verde è in realtà una associazione a delinquere (come dicono a parole in Procura) - scriveva Campiti senza giri di parole - direi anche mafiosa perché come dice il magistrato Nicola Gratteri che di mafia se ne intende quando un gruppo di manigoldi riesce a soggiogare dei cittadini c'è mafia ed il gruppetto è formato dai Comuni di Ascrea e Rocca Sinibalda, insieme con Prefettura e Procura di Rieti che hanno legalizzato il pagamento del Pizzo esigendo le quote consortili che tra parte ordinaria e straordinaria sono anche esose".

La perdita del figlio e l'isolamento a Valle Verde

La vita di Claudio Campiti era stata segnata dall'incidente di montagna in cui morì suo figlio Romano pochi giorni prima di compiere 15 anni, era il 2012. Il figlio del killer del consorzio Valle Verde si schiantò con uno slittino contro un albero su una pista della Croda Rossa in Alto Adige. Una tragedia a cui Campiti aveva dedicato gli anni successivi della sua vita, conducendo una personale battaglia per la sicurezza delle piste da sci. Udienza per udienza, furono condannati in primo e secondo grado, tra il 2016 e il 2017, un maestro di sci e due responsabili dell'impianto; per la famiglia 240 mila euro di risarcimento. La giustizia si era pronunciata. Ma lui non si era mai dato pace. Un rancore che Campiti ha cominciato poi a covare nei confronti di quel consorzio, di "quell'inferno" nel quale non trovava pace e sui cui ha riversato tutto il suo malessere.

Un odio che Campiti ha riversato nella strage compiuta domenica mattina nel gazebo di Roma Nord dove il direttivo del consorzio che gli aveva reso la vita un inferno si era riunito per discutere del bilancio. Una vera e propria strage, studiata con freddezza. Campiti aveva infatti con sè 170 proiettili, un passaporto e 6mila in contanti. Pronto alla fuga all'estero ma solo dopo aver attuato la sua vendetta. Una domenica di sangue, dove hanno perso la vita tre donne innocenti.

Molti nemici, molto onore

Campiti nel 2020 aveva fatto richiesta alla questura di Rieti del porto d'armi. I carabinieri della stazione del comune di Ascrea, nel reatino dove risiedeva l'uomo, avervano però espresso parere sfavorevole dato che a suo carico c'erano denunce proprio con il consorzio di cui lui era membro insieme alle persone che domenica si erano riunite nel gazebo a Fidene. A raccontare un po' di Campiti anche la sua pagina facebook. Scatti di Villa Adriana, ma anche di Roma, dal Campidoglio al Pantheon, da Piazza Venezia a Fontana di Trevi, le foto di una medaglia con un fascio littorio e il motto 'Molti nemici molto onore'. Oltre a ciò anche statuine di Hitler e Mussolini.

Il silenzio del killer davanti agli inquirenti

Portato in caserma dai carabinieri Claudio Campiti è rimasto in silenzio. Triplice omicidio volontario con le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Sono queste le accuse contestate dalla procura di Roma al killer del consorzio. Il pubblico ministero di turno, Giovanni Musarò, ha emesso un decreto di fermo nei confronti dell’uomo contestando anche il triplice tentato omicidio, in riferimento alle persone rimaste ferite, e il porto abusivo di armi.

Procura capitolina che dopo aver accertato la presenza nello zaino dell'assassino del passaporto, di abiti puliti e 6mila euro in contanti gli ha contestato anche il pericolo di fuga. Dopo la strage l'uomo aveva probabilmente intenzione di scappare, con una pistola carica e centinaia di munizioni.