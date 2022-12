Claudio Campiti voleva fuggire: trovato con 155 proiettili, un passaporto e 6000 euro

Triplice omicidio volontario con le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Sono queste le accuse contestate dalla procura di Roma a Claudio Campiti, l'uomo che domenica mattina ha ucciso a colpi di pistola tre donne - Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi e Sabina Sperandio - che stavano presenziando alla riunione del consorzio Valleverde in un gazebo di via Monte Gilberto a Fidene. Il pubblico ministero di turno, Giovanni Musarò, ha emesso un decreto di fermo nei confronti dell'uomo, contestando anche il triplice tentato omicidio, in riferimento alle persone rimaste ferite, e il porto abusivo di armi.

Nel decreto di fermo la procura di Roma contesta anche il pericolo di fuga. L'indagato, infatti, aveva con sé al momento della sparatoria il passaporto e in uno zaino vestiti e sei mila euro in contanti. Secondo quanto si apprende dopo essere stato fermato e portato in caserma Claudio Campiti è rimasto per ore in silenzio. Addosso aveva complessivamente 170 proiettili e anche un secondo caricatore. In base a quanto si apprende ha sparato sette-otto colpi, altri sette erano nel caricatore dell'arma e altri 155 gli sono stati trovati addosso.

Le tre vittime sono state raggiunte all'altezza del torace dai colpi esplosi da Campiti con una pistola semiautomatica Glock 45 portata via poco prima dal poligono di tiro di Tor di Quinto. Un'azione compiuta con freddezza e precisione, di chi conosce le armi. Il possesso di così tanti proiettili e soprattutto il risentimento verso i consorziati del reatino, fa pensare ad un'azione premeditata che, senza la freddezza di chi è riuscito a bloccarlo e disarmarlo, si sarebbe trasformata in una strage di dimensioni ancora maggiore: in totale infatti nel gazebo erano presenti una trentina di consorziati.