Lutto a Piazzale Clodio: morta a 37 anni l'avvocatessa Claudia Pellettieri

Lutto nel mondo della giustizia romana: è morta a soli 37 anni Claudia Pellettieri, giovane avvocatessa penalista molto conosciuta per l’attività svolta nelle aule di Piazzale Clodio e la gentilezza e la professionalità dimostrata con clienti e colleghi.

Pellettieri è morta per una malattia che non le aveva tolto né il sorriso né la passione con cui affrontava quotidianamente il suo lavoro. A darne notizia, esprimendo un profondo cordoglio, è stata anche la Camera Penale di Roma.

«Non era iscritta, ma era conosciuta molto tra i colleghi e apprezzata per l’impegno, l’entusiasmo e lo spirito con cui si dedicava alla professione - si legge nella nota dell’associazione degli avvocati penalisti romani - Nonostante la terribile malattia che l’ha portata via, la sua presenza in tribunale è stata costante fino all’ultimo, e sempre in prima linea nelle udienze e nella difesa d’ufficio che seguiva con passione e grande senso di responsabilità. Ci stringiamo con affetto all’incolmabile dolore dei suoi cari esprimendo il più sentito cordoglio».

I funerali della giovane avvocatessa si terranno giovedì nella parrocchia dei Santi Gioacchino e Anna, in viale Bruno Rizzieri, a Cinecittà, il quartiere in cui Pellettieri abitava.