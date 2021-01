Foto dal profilo Facebook di Claudia Acciarino

Claudia Acciarino, morta durante una escursione: la tragedia della 36enne con la passione del rock

Claudia si era avventurata sui monti Lepini e aveva chiamato i soccorsi dopo essersi persa. Aveva un negozio in via Nomentana e suonava in un gruppo e come solista