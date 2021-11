Il senatore, il professore, il funzionario pubblico: l'arresto della zarina della droga dello stupro fa tremare la Roma bene

Ufficialmente disoccupata, nella realtà Clarissa Capone era una vera e propria “zarina”, la donna che insieme a Danny Beccaria, 32 anni, coordinava il traffico di droga dello stupro sulla piazza romana, un giro di importazione e spaccio smantellato nei giorni scorsi dopo quasi due anni di indagini. Un traffico di droghe sintetiche di nuova generazione basato su acquisti nel dark web, spedizioni con corriere e chat criptate, che consentiva di “disegnare la propria droga personale, ordinarla via mail e riceverla a casa”.

Lo spaccio tra movida e locali notturni

Trent’anni compiuti a luglio, il ruolo di Capone emerge chiaramente dalle carte dell'inchiesta che ha portato all'arresto di 41 persone, una figura chiave soprattutto per la clientela “di alto livello” che si rivolgeva a lei per ricevere ‘la Gina’, il Ghb-Gbl: “Quando ci stava il festival del cinema io ci andavo con lo zainetto pieno, ci stavano i giornalisti… di tutto e di più… - dice la donna nel corso di una telefonata a un amico - sono arrivata a un politico. Da che ti fai il giornalista poi comunque la voce si espande, è arrivata pure all’assistente, sapeva quello che facevo e quando serviva la merce mi chiamava”.

Una “grande famiglia”, quella di cui faceva parte Capone insieme con la dentista napoletana Rosa Trunfio, conosciuti e identificati come “il gruppo di Danny” perché a Beccaria facevano capo. Se Beccaria era la mente, però, Capone spesso era il braccio. Era lei che smistava le richieste di acquisto della droga, sia attraverso chat criptate sia di persona, sfruttando il caos e le luci abbassate dei locali notturni. E insieme ai complici gestiva la piazza della movida, collaborando con un altro gruppo attivo sul litorale e seguendo regole non scritte e condivise finalizzate a “non pestare i piedi a nessuno” e a rispettare i rispettivi territori. Una collaborazione proficua anche in caso di intoppi relativi a spedizioni e forniture, perché i due gruppi tendevano a scambiarsi la droga per assicurare l’approvvigionamento continuo e non deludere i clienti.

Le consegne a casa del "senatore del lungotevere"

Braccio destro di Beccaria, Capone si presenta spesso come “assistente”, prendendo nota di richieste e ordinazioni, discutendo della quantità di “Gina” - uno dei soprannomi del Gbl - a disposizione e organizzando le consegne di persona, tramite veicoli a noleggio o con corriere Glovo per farla arrivare direttamente a domicilio. Tra i clienti ci sono politici, conduttori radiofonici, giornalisti, professori, funzionari pubblici, militari, anche un agente della polizia municipale di Roma Capitale che descrive in un’intercettazione l’effetto della droga come “un’altalena propio. Sembra come che sta arrivando la morte, invece poi viene il paradiso”.

E poi lui, il senatore, che Capone e Beccaria chiamano “il politico” e di cui non pronunciano mai il nome. Di lui si sa solo che è “del lungotevere”, che vive “davanti alla Cassazione”. Capone è la persona di riferimento per il rifornimento: è lei che viene contattata per la consegna della droga direttamente a casa, ed è Beccaria a renderlo evidente quando in una telefonata alla complice le annuncia che il senatore l’ha cercata “perché je servivi”.

“Va bene, c’ho quasi ventimila euro - rivelerà la trentenne romana a un amico a fine 2019, quando gli equilibri con Beccaria hanno ormai iniziato a incrinarsi anche a causa del timore di blitz da parte delle forze dell’ordine - ma sono tutti soldi che ho fatto con la droga…cioè sono tutti soldi sporchi”. Migliaia i numeri di telefono registrati sugli smartphone della “zarina”, decine i nomi contornati da un’aura di potere in grado di far tremare persino le fondamenta più solide. Gli inquirenti hanno scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora da cui si riversano fuori tutte le attività di quella che meno di due anni è diventata una “batteria” in grado di rifornire la Capitale di tutte le nuove droghe sintetiche in circolazione, alcune talmente recenti da non essere neppure inserire nelle tabelle del Ministero della Salute.