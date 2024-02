Una microcar è stata distrutta da un incendio

Incendio nella notte di sabato a Civitavecchia. È accaduto in via Licinio Refice, nel quartiere di Borgata Aurelia. Una minicar è andata a fuoco nonostante il repentino intervento dei vigili del fuoco.

I pompieri si sono subito adoperati per le opere di spegnimento, salvaguardando il cortile adiacente e le abitazioni vicine. Sul posto anche i carabinieri. Non si è registrato nessun ferito. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.