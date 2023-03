Incendio avvolge un appartamento: fiamme e fumo dalla cucina

Paura a Civitavecchia per un incendio avvenuto nella mattinata di oggi, intorno alle 11:40. Le fiamme hanno avvolto un appartamento in zona Campo dell'Oro. Sul posto i vigili del fuoco. Il rogo sviluppatosi in cucina, per cause in corso di accertamento è stato immediatamente domato dai pompieri. Il rapido intervento ha impedito alle fiamme di coinvolgere l'intero appartamento. Sul posto erano presenti anche i sanitari del 118 ed i carabinieri. Non si è registrato nessun ferito.