Scontro fra auto nella rotatoria, sei feriti

Incidente nella mattinata di venerdì all’incrocio tra via Terme di Traiano e via Martiri delle Fosse Ardeatine, a Civitavecchia. Per motivi ancora da chiarire, due auto si sono scontrate mentre stavano percorrendo la rotatoria, un impatto che ha bloccato passeggeri e conducenti negli abitacoli.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Civitavecchia, che hanno aiutato le persone bloccate a uscire dalle auto e poi le hanno affidate alle ambulanza presenti per il trasporto all’ospedale cittadino. Il bilancio è di sei feriti, nessuno fortunatamente in modo grave.

Presenti anche gli agenti della polizia locale, che oltre a regolare il traffico per il tempo necessario a portare a termine i soccorsi hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente.