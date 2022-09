Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail, trentenne in ospedale

Ha perso il controllo della sua auto, andando a sbattere contro il guardrail e finendo poi in mezzo alla carreggiata. È successo venerdì pomeriggio in via Pertini, a Civitavecchia, a intervenire per primi per soccorrere l’automobilista, un trentenne, i vigili del fuoco.

Le squadre di Civitavecchia si sono imbattute nell’incidente durante uno spostamento per un altro intervento. I vigili del fuoco si sono quindi fermati, hanno estratto il giovane dall’abitacolo accartocciato e lo hanno affidato al personale del 118, nel frattempo intervenuto sul posto. Poi si sono occupati di mettere in sicurezza la macchina in attesa dell’arrivo della polizia Locale per i rilievi e la gestione del traffico.

Il trentenne, trasferito all’ospedale San Paolo di Civitavecchia, non sarebbe in gravi condizioni.