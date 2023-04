Roulotte in fiamme, il rogo minaccia un'abitazione

Un incendio è scoppiato lunedì mattina in una roulotte parcheggiata in via Domenico De Paolis, a Civitavecchia, distruggendola completamente e danneggiando in parte anche la casa di legno accanto a cui era parcheggiata.

L’intervento dei vigili del fuoco di Civitavecchia è scattato intorno alle 11.30. Sul posto una squadra con l’ausilio dell’autobotte, che ha subito attaccato le fiamme spegnendole prima che potessero ulteriormente propagarsi all’abitazione.

Il bilancio finale è una stanza della casetta danneggiata e le roulotte distrutta, ma non si sono fortunatamente registrati feriti. Da chiarire le cause dell’incendio.