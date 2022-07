Crolla cornicione, un pezzo d’intonaco colpisce una turista

Tragedia sfiorata domenica mattina a Civitavecchia per il crollo di un’ampia porzione del cornicione di un palazzo che affaccia sul piazzale della stazione ferroviaria.

Il distacco si è verificato poco prima delle 13 in piazza Scipione Matteuzzi. I calcinacci sono precipitati sul marciapiede antistante l’entrate del bar della stazione, dove si trova anche l’area di sosta dei taxi. In quel momento stava passando una turista, colpita da un frammento: fortunatamente è stata raggiunta a una gamba, e non è rimasto ferita gravemente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme con i carabinieri e il personale del 118, che ha soccorso la donna. L’area è stata transennata per bloccare il passaggio e verranno effettuate verifiche sul palazzo per capirne lo stato effettivo. Presente in tarda mattinata anche il sindaco, Antonio Cozzolino, per un sopralluogo.