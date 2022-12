L'appartamento è una base per confezionare le dosi per lo spaccio

Due uomini di 28 anni sono stati arrestati dai poliziotti del commissariato di Civitavecchia con l’accusa di spaccio dopo il ritrovamento di hashish, cocaina e attrezzatura per confezionare le dosi nel loro appartamento.

Gli agenti hanno individuato uno dei due giovani durante un servizio di pattugliamento. Insospettiti nel vederlo entrare e uscire dall’abitazione hanno deciso di fermarlo e sottoporlo a controllo domiciliare, e in tutta risposta si sono sentiti dire che non aveva le chiavi. Osservando l’appartamento da fuori hanno notato alla finestra la presenza di un’altra persona in casa, un giovane che vedendoli ha provato a buttare dalla finestra alcuni involucri.

I poliziotti a quel punto hanno raggiunto l’abitazione e hanno effettuato la perquisizione. All’interno hanno trovato e sequestrato 100 grammi di cocaina e 5 grammi di hashish, un bilancino di precisione e altro materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Al termine degli accertamenti i due, identificati in due cittadini italiani di 28 anni, sono stati accompagnati in carcere come disposto dall’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto.