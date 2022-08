Immediatamente portato all'ospedale San Paolo, il quindicenne era stato visitato ed era stata riscontrata la presenza di un ematoma cerebrale che aveva reso necessario il trasferimento al Gemelli di Roma, dove era stato ricoverato in prognosi riservata. A rintracciare l'aggressore sono stati gli agenti del commissariato di Civitavecchia, che lo hanno anche denunciato.

Picchiato in strada: 15enne finisce in ospedale in prognosi riservata