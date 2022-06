Due cittadini ucraini picchiati dal branco davanti al palazzo occupato

La discussione sfociata in aggressione potrebbe essere legata ai diversi punti di vista legati alla guerra in Ucraina. Una versione che le due vittime non hanno confermato alla polizia, ma nemmeno smentito. Resta il pestaggio subito da due cittadini ucraini, poi costretti alle cure dell'ospedale. I fatti, secondo quanto raccontato dalle vittime alla polizia, nei pressi di un palazzo occupato in via di Casal Boccone, a parco Talenti, dove i due cittadini di 29 e 27 anni sono stati colpiti con calci e pugni da un branco di "tre, quattro persone" a loro sconosciute.

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di mercoledì quando i due amici ucraini, entrambi a Roma senza fissa dimora, si sono presentati in un esercizio commerciale della strada che collega via della Bufalotta alla via Nomentana, nel III municipio Montesacro. Con una vistosa perdita di sangue dal naso uno, e con una ferita alla testa l’amico, hanno chiesto aiuto ai dipendenti del locale che hanno poi chiamato la polizia.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato San Basilio di polizia con i due poi trasportati entrambi in codice rosso al policlinico Umberto I, il 29enne con una frattura al setto nasale e l'amico con una ferita alla testa. Ascoltati dagli agenti non hanno saputo fornire spiegazioni, indicando il luogo dell'aggressione nei pressi di un palazzo occupato della stessa via di Casal Boccone.

Raccolta la denuncia dei due amici, sul caso indaga la polizia che al momento non esclude che l'aggressione possa essere stata conseguenza di una lite dovuta a diverse posizioni sul conflitto Russia-Ucraina in atto nel paese dell'ex Unione Sovietica, ma non si esclude che possa essere scoppiata anche per futili motivi.