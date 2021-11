Città Giardino, carenze igieniche e alimenti mal conservati: locali multati

Blitz nei locali della zona di Città Giardino dove, la scorsa notte, i carabinieri della Compagnia Montesacro, i Nas ed il gurppo Nil di Roma, hanno ispezionato decine di attività commerciali. Il titolare di una pizzeria vicino corso Sempione è stato sanzionato per 2000 euro, poiché sono stati trovati alimenti congelati in modo non conforme.

Il gestore di un pub nei pressi di viale Gottardo è stato sanzionato per carenze igieniche e il locale è stato segnalato alla Asl Roma 1. Il legale rappresentante di un pub in zona Menenio Agrippa è stato sanzionato per il mancato rispetto delle misure di contenimento Covid 19 (mancato possesso del green pass) e sanzionato per 400 euro. Il locale, inoltre è stato segnalato all'Asl Roma 1 per carenze igieniche.