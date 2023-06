Suona ai citofoni dei palazzi a tarda notte e scappa. Per bloccarlo servono i carabinieri

Il classico scherzo del "citofona e scappa" è costato caro a un romano che è stato denunciato dai carabinieri. I fatti si sono verificati nella zona della Roma "bene", quella di Prati, intorno alle 2:40 circa della notte tra domenica e lunedì. L'uomo, ubriaco come hanno poi raccontato le brevi indagini dei militari dell'Arma, si è messo a citofonare ai palazzi in via Ennio Quirino Visconti.

Senza saltarne neanche uno ha suonato a tutti gli appartamenti, facendo andare su tutte le furie i residenti che stavano dormendo. Immediate le chiamate al numero unico per le emergenze.

Sul posto i carabinieri che hanno tentato di fermare l'esagitato che, di tutta risposta, li ha aggrediti. L'uomo è stato definitivamente bloccato, portato in caserma, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e quindi portato all'ospedale Santo Spirito.