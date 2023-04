Immobile, la prima foto dopo l'incidente è con la famiglia: "Vogliamo solo dimenticare"

“Il peggio è passato, vogliamo solo dimenticare e andare avanti”: Ciro Immobile e le figlie tornano a casa dopo il brutto incidente di domenica 16 aprile, e con la famiglia riunita il calciatore biancoceleste ha voluto condividere una foto di gruppo per rassicurare sulle sue condizioni e su quelle delle piccole.

“Grazie per tutti i messaggi pieni d’amore che ci avete mandato e soprattutto grazie ai dottori e agli infermieri che in questi giorni hanno fatto il possibile per farci stare bene - ha scritto Immobile a corredo della foto postata su Instagram, in cui posa con i quattro figli e con la moglie Jessica Melena - Possiamo dire che il peggio è passato vogliamo solo dimenticare e andare avanti e ringraziare Dio per aver protetto le mie bimbe , me e tutte le persone coinvolte”.

L'incidente di Ciro Immobile: indagini ancora in corso

Immobile è stato dimesso martedì dal Gemelli insieme con la figlia più grande. La più piccola invece era stata portata al Bambin Gesù: nell’incidente, avvenuto in piazza delle Cinque Giornate, il calciatore ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e frattura composta dell'undicesima costola destra. Il conducente del tram 19 contro cui si è scontata la sua Land Rover era stato invece trasferito in ambulanza in codice giallo all'Umberto I e dimesso con una prognosi di sette giorni.

Superato il grande spavento, resta ora da chiarire che cosa sia accaduto a quell’incrocio già teatro di diversi incidenti. Immobile ha sostenuto da subito di essere passato con il semaforo verde, il tranviere dal canto suo ha assicurato di essere partito con il mezzo a semaforo a sua volta verde, segnalando anche che l’auto del calciatore viaggiava a velocità molto sostenuta. Roma Servizi per la Mobilità, dal canto suo, ha smentito eventuali problemi al sistema semaforico. Sulla dinamica dello schianto indaga la polizia locale di Roma Capitale.