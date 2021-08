Mistero nell'azienda agricola di Cirinnà e Montino: trovati 24.000 euro nella cuccia del cane

Il denaro è stato trovato da alcuni operai incaricati di effettuare alcuni interventi di manutenzione nel terreno in cui sorge l'azienda di Capalbio. Il figlio del sindaco di Fiumicino ha chiamato i carabinieri e fatto denuncia, il denaro è stato sequestrato per avviare le indagini

Circa 24.000 euro divisi in più rotoli e nascosti in una vecchia cuccia per cani che si trova nel terreno dell’azienda agricola di Capalbio del sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, e della moglie Monica Cirinnà, senatrice del Pd.

I soldi sono stati trovati da alcuni operai incaricati di effettuare opere di manutenzione nell’azienda agricola: quando sono intervenuti sulla cuccia usando una pala meccanica per rimuoverla hanno visto alcuni pezzi di carta che si sono rivelati banconote di grosso taglio, e che dopo lo stupore iniziale hanno fatto scattare la chiamata ai carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i militari di Grosseto, che hanno sequestrato il denaro e ascoltato le testimonianze degli operai e del figlio di Montino (né il sindaco né la senatrice erano presenti nella tenuta al momento del ritrovamento). Mistero su chi abbia nascosto i contanti e da quanto tempo fossero all’interno della cuccia, nessun indizio sulla provenienza visto che i rotoli di banconote erano fissati soltanto con alcuni elastici.

I carabinieri hanno avviato le indagini, tra le ipotesi al vaglio che si tratti di proventi di spaccio o altre attività illecite condotte nei boschi intorno alla tenuta, nascosti nella cuccia e mai recuperati per cause di forza maggiore.