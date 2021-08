Circonvallazione Cornelia, inseguimento da film: nascondeva nella moto la "droga dei kamikaze"

Una fuga da film non è bastata per evitare l'arresto ad un pusher di 32 anni che nascondeva dosi di shaboo, la cosiddetta droga dei kamikaze, pronta per lo spaccio. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma e della Compagnia San Pietro, hanno arrestato un filippino già conosciuto alle forze dell'ordine, dopo un lungo inseguimento iniziato a piazza Irnerio e terminato nei pressi di Circonvallazione Cornelia.

L'uomo, alla guida di una potente moto, si è imbattuto in un posto di controllo dei Carabinieri in piazza Irnerio e, con una manovra spericolata, ha eluso l’alt imposto dai militari fuggendo a tutto gas.

Arrivato in Circonvallazione Cornelia, il 32enne ha velocemente abbandonato la moto a terra ed ha proseguito nella fuga a piedi. La sua non è stata decisamente una giornata fortunata perché lungo il percorso è stato acciuffato da un Maresciallo dei Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro, in quel momento libero dal servizio e in abiti civili, che ne aveva seguito gli spostamenti riuscendo ad intercettarlo. Nel vano sottosella della moto sono stati recuperati 15 grammi di shaboo.