Il circo non potrà usare gli animali: il divieto del comune di Fiumicino

Hanno fatto appena in tempo a montare il tendone, che per il circo Rory Roller è arrivata la stangata: niente spettacoli con animali nei 10 giorni che resteranno a Fiumicino. La decisione è del Comune stesso, che tramite l’assessora ai Diritti degli animali, Alessandra Colonna, l’ha ufficializzata nel corso della conferenza dei servizi.

“La conferenza ha espresso, per diverse ragioni, parere negativo all'utilizzo di animali negli spettacoli del circo stesso - ha spiegato Colonna - e anche alla loro presenza considerato che sono costretti nelle gabbie. Innanzitutto perché la riteniamo una forma di sfruttamento a cui questa amministrazione è da sempre contraria, ma anche perché è diseducativo nei confronti del pubblico che assiste alle performance, specialmente dei più piccoli".

Alle proteste espresse dalla compagnia circense e dai sostenitori del circo, Colonna ha quindi replicato ricordando che “il parere dell'Ufficio degli animali è insindacabile e, pertanto, il circo non dovrà, in alcun modo, utilizzare gli animali negli spettacoli che metterà in scena. Siamo in attesa del parere della Asl, che dovrebbe arrivare in giornata, per quanto riguarda la detenzione nelle gabbie".

Il circo dal canto suo ha annunciato l’intenzione di ricorrere al Tar, sottolineando di avere già pagato per l’occupazione del terreno su cui è stato installato il tendone - in via del Faro, di fronte alla piazza del Mercato - e di avere tutte le autorizzazioni. La presenza delle gabbie e dei recinti con all’interno tigri, leoni ed elefanti non poteva però non attirare l’attenzione, e l’amministrazione del sindaco Esterino Montino è stata chiara: lo spettacolo può andare in scena per tutti e 10 i giorni previsti (dal 18 al 28 febbraio) ma nessun animale dovrà essere portato in scena o sfruttato per i numeri.

Il circo Rory Roller è arrivato a Fiumicino dopo una tappa a Roma, dove gli spettacoli si sono invece svolti in maniera “tradizionale” anche se le voci che chiedono di vietare lo sfruttamento degli animali sono sempre più numerose e coinvolgono anche gran parte del mondo politico.